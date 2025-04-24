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Всё о женщинах

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Рак и проблемы с сердцем: чем опасен бензол, найденный в кремах La Roche-Posay

Рак и проблемы с сердцем: чем опасен бензол, найденный в кремах La Roche-Posay

Бензол обнаружили в креме компании La Roche-Posay. Это вещество в чистом виде может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, проблемы с почками, а в крайних случаях — привести к инвалидности и потере трудоспособности.

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