Тюменская область победила на премии за развитие общественных связей

Тюменская область победила на премии «Серебряный Лучник — Урал». Информационную работу во время паводка в Тюменской области выбрали лучшей в области развития общественных связей, сообщили в информационном центре правительства региона.
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