Александр Бельский: «Больше всего на фронте ждут писем»

Сегодня отмечают День российской почты Сегодня, в День российской почты, председатель ЗакСа Александр Бельский поблагодарил работников отрасли и напомнил, как важно бойцам получать письма со словами поддержки.
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