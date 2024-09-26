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Рушится на глазах: как добиться ремонта балкона за счет управляющей компании

Рушится на глазах: как добиться ремонта балкона за счет управляющей компании

Держатся на честном слове — так можно сказать про балконы в старых многоэтажках. Опасность могут таить в себе не только балконы в ветхих домах, но и в новостройках.

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Комментарии
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sylpfide sylpfide
Сосед сделал на козырьке подъезда балкон и каким-то образом , в 90-х годах, его узаконил. Сделано все технически не правильно, т.е. дождевой сток сделан на в середине ограждения, а у стены дома, нет поката для стока воды. Вода стоит у стены, а от этого пошёл грибок по стене. Кирпичная стенка ограждения разрушается - летят осколки кирпича. Выходишь из подъезда и не знаешь прилети или не прилетит тебе по голове. Хозяин квартиры делать ни чего не хочет. Куда только не обращались, и в Управляющую компанию, и в Администрацию, и в ГЖИ - один ответ: &quot;Это частная собственность&quot;. И что делать?
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