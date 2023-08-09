NYT указала на уход ОАЭ из-под влияния США ради сотрудничества с РФ и КНР

Внешнеполитический вектор США всё дальше уводит страну от ближневосточного партнера — Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), особенно когда речь заходит об изоляции России и ограничении связей с Китаем, пишет 8 августа The New York Times (NYT).