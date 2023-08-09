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NYT указала на уход ОАЭ из-под влияния США ради сотрудничества с РФ и КНР

NYT указала на уход ОАЭ из-под влияния США ради сотрудничества с РФ и КНР

Внешнеполитический вектор США всё дальше уводит страну от ближневосточного партнера — Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), особенно когда речь заходит об изоляции России и ограничении связей с Китаем, пишет 8 августа The New York Times (NYT).

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