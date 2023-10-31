Теперь ивановцы могут записаться к врачу через госпаблики медучреждений Виджет, который позволяет записать себя или другого человека к врачу, установили уже 32 официальных сообщества учреждений здравоохранения Ивановской области.
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