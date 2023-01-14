Военное обозрение

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В Иране заявили о неготовности Саудовской Аравии к нормализации двухсторонних отношений

В Иране заявили о неготовности Саудовской Аравии к нормализации двухсторонних отношений

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что в Тегеране уже давно готовы к всесторонней нормализации отношений с Эр-Риядом, но саудовские власти, видимо, ещё не готовы к этому, пишет иранское информационное агентство Mehr.

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