В Иране заявили о неготовности Саудовской Аравии к нормализации двухсторонних отношений

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что в Тегеране уже давно готовы к всесторонней нормализации отношений с Эр-Риядом, но саудовские власти, видимо, ещё не готовы к этому, пишет иранское информационное агентство Mehr.