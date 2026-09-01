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Онугха: «В Турции не понравилось: плохой уровень жизни, люди. По сравнению с Россией — небо и земля»

Онугха: «В Турции не понравилось: плохой уровень жизни, люди. По сравнению с Россией — небо и земля»

Нападающий московской «Родины» Герман Онугха высказался о жизни за границей.Нападающий московской «Родины» Герман Онугха высказался о жизни за границей.

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