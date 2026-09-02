Владелец «Слободы» и «Олейны» останется в СИЗО по делу о дронах

Мосгорсуд продлил содержание под стражей основному акционеру «Эфко» Валерию Кустову, которого обвиняют в хищении и растрате средств при разработке беспилотных систем.
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