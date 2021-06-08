Кормилицей лесного котенка, спасенного в Приморье, стала домашняя кошка Сара

Кормилицей лесного котенка, спасенного в Приморье, стала домашняя кошка Сара

Крошечного дальневосточного лесного котенка нашли под Уссурийском и передали под опеку  приморского зоопарка "Белый лев".

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