Андрей Чуев и его жена объявили о разводе после 6 лет брака

Андрей Чуев, звезда реалити-шоу «Дом-2», разводится с женой после шести лет брака. Его жена, Виктория Чуева, объявила о разводе в соцсетях, отметив, что решение не было принято импульсивно и они расстаются мирно, без ссор и обид.