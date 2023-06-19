НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МТ

1 подписчик

Андрей Чуев и его жена объявили о разводе после 6 лет брака

Андрей Чуев и его жена объявили о разводе после 6 лет брака

Андрей Чуев, звезда реалити-шоу «Дом-2», разводится с женой после шести лет брака. Его жена, Виктория Чуева, объявила о разводе в соцсетях, отметив, что решение не было принято импульсивно и они расстаются мирно, без ссор и обид.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх