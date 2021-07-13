О чем мечтают взрослые женщины

Всё о женщинахО чем мечтают взрослые женщины Спросила у нескольких знакомых женщин, какие самые странные фантазии приходили им в голову в последнее время.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьА2Александр 24Идею домика в деревне мы с женой реализовали и пошёл 12-й год счастья.ИИринаДа как же вы правы . Мы тоже 4 года как переехали в деревню , но неокончательно , квартира в городе осталась . Но с каждым годом нам все реже хочется туда возвращаться . Действительно рай , да еще и на берегу реки , с прекрасным садом , поющими птицами . Жаль , что нам сей час не по 30 лет .Танюша МилаяА мы приезжаем просто в гости на лето и этого хватает)Ирина ШестаковаКаждому - свое! Не хотела бы жить в деревне с удобствами на улице! У меня - частный дом в центре небольшого города: 5 минут ходьбы до магазинов, 15 минут - до центрального рынка! Есть приусадебный участок, на котором есть сад и огород. Мне все нравится! Обожаю отдыхать на море: живу в частном секторе недалеко от пляжа! Езжу одна: у мужа - противопоказания. Мои мечты о том, чтобы все дети и внуки были здоровы!Комментировать
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