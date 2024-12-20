Запреты и традиции в день святой Анфисы и Анфисы Рукодельницы 21 декабря

21 декабря верующие почитают память святой Анфисы — великомученицы, жившей в Риме в V веке. Приняв крещение от святого Амвросия, она прошла непростой путь веры, окончивший её жизнь мученической смертью на костре.
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