WP: в Европе признали, что не могут обеспечить оружием ВСУ

Евросоюз не способен закрыть потребности Украины в оружии, самым простым выходом для нее из сложившейся ситуации является самостоятельное производство, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских дипломатов.
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