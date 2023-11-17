В астраханской поликлинике пройдёт день открытых дверей

Очередная оздоровительная акция «Суббота для здоровья» состоится завтра, 18 ноября. С 9 до 13 часов на базе поликлинического отделения №2 Городской поликлиники №5 по улице Полякова, 19 пройдёт «День здорового пищеварения».
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