Вэнс назвал американцев божьими детьми

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что каждый американец является «дитем Божьим». Его слова приводит РИА Новости.
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Но не назвал американцев и Америку Содомом и Гоморрой!
Судя по действиям этих"божьих детей", отец их Сатана.
На Руси когда-то "божьими детьми" называли умственно отсталых и бродяг🤣