Секретная служба США допросила бывшего директора ФБР Коми

Секретная служба Соединенных Штатов допросила бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми после его поста в социальных сетях, в котором увидели призыв к убийству лидера страны Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии