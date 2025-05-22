Сегодня завершится голосование за лучший совет предпринимателей в Татарстане

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено исполнительным директором Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Риманом Фатыховым Народное голосование в рамках VI Республиканского конкурса «Лучший общественный (координационный) совет предпринимателей в муниципальных образованиях Республики Татарстан» по итогам 2024 года завершается сегодня, 22 мая.