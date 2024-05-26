Myśl Polska: Запас мощности УССР ещё спасает Украину от краха, но надолго ли?

Когда в начале года Украина стала всё активнее бить по объектам российской нефтяной промышленности, Россия ответила ей масштабным ударом возмездия, направленным в самое сердце украинской энергетической системы.
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