Появились изображения уникального футбольного стадиона, который построят в Саудовской Аравии

Рендер будущего стадиона Aramco Stadium / © Populous Стадион, который примет Кубок Азии по футболу 2027 года, будет иметь спиральную форму, напоминающую волны, что отсылает к его расположению на побережье Персидского залива.
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