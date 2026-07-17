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Анатомия бизнеса

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Алгоритмы против продавцов: как ИИ меняет конкуренцию на маркетплейсах в 2026 году

Главный конкурент продавца на маркетплейсе в 2026 году — рекомендательный алгоритм площадки. Система решает, кому показать товар, еще до того, как покупатель откроет строку поиска, и от этого решения выручка зависит больше, чем от цены на полке.

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