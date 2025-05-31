Дачникам напомнили о полезных и доступных удобрениях

Дрожжевая подкормка представляет собой натуральную альтернативу традиционным удобрениям. Она не только улучшает урожайность и качество плодов, но и способствует созданию здоровой экосистемы в саду или на огороде, делая его более устойчивым и продуктивным.
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