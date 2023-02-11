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«Флорида» продлила защитника Махуру на год и 925 тысяч долларов. У него 11 очков и «+13» в 54 играх

«Флорида» продлила защитника Джоша Махуру на год и 925 тысяч долларов. Новое соглашение с 24-летним канадцем является односторонним.

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