Politros

8 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Однозначно, это сделали США, чтобы поиметь выгоду и привязать к себе Европу для своего СПГ.CN: неожиданный п...
  • Михаил Балык
    Ох, как нас волнует его судьба....Уволенный с Fox N...
  • Петр Федотов
    А вот интересно, миллион $ под "подушкой" у американцев, будем искать, или пусть хранят где хотят?Анатолий Вассерма...

Порядка 70% опрошенных республиканцев выступили за выдвижение Трампа

Порядка 70% опрошенных республиканцев выступили за выдвижение Трампа

Порядка 70% американских граждан, которые поддерживают фракцию республиканцев, выступили за выдвижение бывшего президента США Дональда Трампа в качестве кандидата на должность главы Белого дома, говорится в результатах опроса телеканала NBC.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх