Порядка 70% опрошенных республиканцев выступили за выдвижение Трампа

Порядка 70% американских граждан, которые поддерживают фракцию республиканцев, выступили за выдвижение бывшего президента США Дональда Трампа в качестве кандидата на должность главы Белого дома, говорится в результатах опроса телеканала NBC.
Порядка 70% американских граждан, которые поддерживают фракцию республиканцев, выступили за выдвижение бывшего президента США Дональда Трампа в качестве кандидата на должность главы Белого дома, говорится в результатах опроса телеканала NBC.
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