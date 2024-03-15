360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Что-то не помню, чтобы Франция просила Украину прекратить обстрелы ДНР и ЛНР на время Олимпиад в Сочи и Пекине...Макрон: Франция п...
  • леонид рыбаков
    АХМАТ молодцы но в нем 75 процентов не чеченцы .Генерал  Баграмян говорил если в части русских меньше 70 процентов то...Кадыров: ВСУ сбеж...
  • Светлейший
    А кто запретит Путину ответочку по Берлину, Парижу, Лондону и пиндосам, но уже не конвенциональными средствами, а впо...Депутат Вагенкнех...

Винокур: говорить о Ширвиндте можно бесконечно, это человек-легенда

Винокур: говорить о Ширвиндте можно бесконечно, это человек-легенда

Народный артист России Александр Ширвиндт умер 15 марта, за четыре месяца до 90-летнего юбилея. Он с детства грезил театром, которому в итоге посвятил практически всю жизнь, играл в кино, смешил зрителей с телеэкранов, был верным другом, мужем и честным перед собой и другими людьми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх