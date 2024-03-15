Винокур: говорить о Ширвиндте можно бесконечно, это человек-легенда

Народный артист России Александр Ширвиндт умер 15 марта, за четыре месяца до 90-летнего юбилея. Он с детства грезил театром, которому в итоге посвятил практически всю жизнь, играл в кино, смешил зрителей с телеэкранов, был верным другом, мужем и честным перед собой и другими людьми.
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