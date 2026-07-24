Будни мужчин. Все что нам интересно

«Это катастрофа»: в Британии объяснили, почему Румыния не спасет Украину после блокады Одессы Румыния не располагает достаточными возможностями портовой и железнодорожной инфраструктуры, чтобы заменить Украине работу Одесского морского порта в случае его длительной блокады.