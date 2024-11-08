В Москве перехватили наёмника ВСУ из Армении: Что рассказал на допросе задержанный боевик

Алексей Тан

Томка ДА!... эти ары, хуже чем ИУДЫ... и они ещё не ответили... за 1977-ой год, когда они в Москве, взрывали вагоны метро! и бетонные урны на перекрёстках!... что бы как можно больше было убито и ПОКАЛЕЧЕНО... женщин и детей, Русских, города Москвы. (тогда Москва была ещё, РУССКИМ городом.).