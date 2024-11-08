В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего за ВСУ, который пытался проникнуть в Россию.
В Москве перехватили наёмника ВСУ из Армении: Что рассказал на допросе задержанный боевик
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Тамара Кукушкина
Вот таким и нужна статья-расстрел.
Ответить
5 час.
Алексей Тан
Томка ДА!... эти ары, хуже чем ИУДЫ... и они ещё не ответили... за 1977-ой год, когда они в Москве, взрывали вагоны метро! и бетонные урны на перекрёстках!... что бы как можно больше было убито и ПОКАЛЕЧЕНО... женщин и детей, Русских, города Москвы. (тогда Москва была ещё, РУССКИМ городом.).
Ответить
5 час.
тн
татьяна неструева
они так все обнаглели от нашей без зубастью и похеризмом .что уже не боятся .
Ответить
1 час.
Свежие комментарии