Живая Кубань

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Не сглазить бы: краснодарцы добились «капитуляции» незаконной стройки ВИДЕО

Не сглазить бы: краснодарцы добились «капитуляции» незаконной стройки ВИДЕО

Не сглазить бы: краснодарцы добились «капитуляции» незаконной стройки ВИДЕО«Живая Кубань» рассказывала о том, что в краснодарском микрорайоне Горхутор на улице Агрономической, 2/1 застройщик «Монолит Строй» начал строительство 16-этажного дома.

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