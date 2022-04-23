Не сглазить бы: краснодарцы добились «капитуляции» незаконной стройки ВИДЕО«Живая Кубань» рассказывала о том, что в краснодарском микрорайоне Горхутор на улице Агрономической, 2/1 застройщик «Монолит Строй» начал строительство 16-этажного дома.