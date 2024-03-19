Китай убеждает Запад включить Россию в переговоры по заморозке конфликта на Украине

Европейское издание газеты Politico пишет, что власти Китая намереваются убедить страны Запада дать России возможность принять непосредственное участие в обсуждениях мирного урегулирования конфликта на Украине.
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