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В горах Южного Урала мороз разорвал лед на реке

В горах Южного Урала мороз разорвал лед на реке

В уральском национальном парке рассказали о разрыве льда на реке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», сильные морозы разорвали лед на реке Куткурка, и вода, просочившись наверх, замерзла вторым слоем.

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