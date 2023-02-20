В горах Южного Урала мороз разорвал лед на реке

В уральском национальном парке рассказали о разрыве льда на реке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», сильные морозы разорвали лед на реке Куткурка, и вода, просочившись наверх, замерзла вторым слоем.