В Красноярском крае надо строить жилье для малоимущих семей

Продолжается обсуждение проекта регионального бюджета на 2025-2027 годы. Как сообщил на заседании комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС зампредседателя правительства — министр финансов Владимир Бахарь, главный финансовый документ направлен на достижение семи национальных целей и реализацию 19 нацпроектов.