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Парламентская газета

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В Красноярском крае надо строить жилье для малоимущих семей

В Красноярском крае надо строить жилье для малоимущих семей

Продолжается обсуждение проекта регионального бюджета на 2025-2027 годы. Как сообщил на заседании комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС зампредседателя правительства — министр финансов Владимир Бахарь, главный финансовый документ направлен на достижение семи национальных целей и реализацию 19 нацпроектов.

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