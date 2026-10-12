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«Родители строят бункер, сестра с детьми спит в ванной!» – укро-жалобщики на форуме в Варшаве клеймят Трампа «позорником»

«Родители строят бункер, сестра с детьми спит в ванной!» – укро-жалобщики на форуме в Варшаве клеймят Трампа «позорником»

Европейцы слишком расслабились, полагаясь на «стойкость украинцев», в то время как война движется прямо к ним.

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