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«Живем мы прекрасно, не надо завидовать»: Наташа Королева неожиданно вступилась за невестку-стриптизершу

«Живем мы прекрасно, не надо завидовать»: Наташа Королева неожиданно вступилась за невестку-стриптизершу

Единственный сын Наташи Королевой Архип нашел счастье с Мелиссой Волынкиной, которая работала в стриптиз-клубе.

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