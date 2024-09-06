Член ПК Политбюро ЦК КПК встретился с президентом Намибии

Пекин, 5 сентября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета /ПК/ Политбюро ЦК КПК, член Секретариата ЦК КПК Цай Ци в четверг встретился с президентом Намибии Нанголо Мбумбой, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.