Белгородскому вратарю подарили связку сушек за игру на ноль

Вратарь СШОР №1 Белгород Георгий Фальков сыграл на ноль в домашнем матче в рамках первенства Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) и получил специальную награду от Федерации футбола Белгородской области, передает пресс-служба ЮФЛ.
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