Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 770 подписчиков

Белгородскому вратарю подарили связку сушек за игру на ноль

Белгородскому вратарю подарили связку сушек за игру на ноль

Вратарь СШОР &numero;1 Белгород Георгий Фальков сыграл на ноль в домашнем матче в рамках первенства Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) и получил специальную награду от Федерации футбола Белгородской области, передает пресс-служба ЮФЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии