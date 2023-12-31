Лавров: в РФ вынесли приговоры свыше 200 членам военных формирований Украины

Согласно заявлению главы МИД России Сергея Лаврова в интервью РИА Новости, более 200 членов вооруженных формирований Украины были осуждены российскими судами и приговорены к длительным срокам лишения свободы.
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