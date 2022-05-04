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Гаврилов сообщил, что расширение НАТО негативно скажется на евробезопасности

Гаврилов сообщил, что расширение НАТО негативно скажется на евробезопасности

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал, что вступление в НАТО пока еще нейтральных стран будет иметь негативные последствия для евробезопасности.

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