В Сертолово Всеволожского района поздравили с 95-летием ветерана авиации Иннокентия Ивановича Бурмакина.
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