Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Лайма Вайкуле. Фото: schlock.ruВ мире шоу-бизнеса нередко возникают конфликты и разногласия, и одним из самых заметных стал скандал между известным композитором Игорем Крутым и популярной певицей Лаймой Вайкуле.
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