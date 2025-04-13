В ДК "Победа" стартовало Открытое первенство по волейболу среди девочек 2012-13гр. За призовые места будут бороться сегодня три команды из Новоаннинского, Алексеевского и Киквидзенского районов.
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В ДК "Победа" стартовало Открытое первенство по волейболу среди девочек 2012-13гр. За призовые места будут бороться сегодня три команды из Новоаннинского, Алексеевского и Киквидзенского районов.