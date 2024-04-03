В суд направлено дело экс-члена Общественной палаты Крыма

Дело экс-члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова направлено в суд. Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 8 на 9 сентября в крымской столице автомобиль «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился Щербаков, двигался по улице Киевской со стороны площади Куйбышева в направлении улицы Беспалова со скоростью 111 км в час.