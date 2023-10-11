Ридли Скотт объяснил большой разрыв между двумя "Гладиаторами"

Ридли Скотт, который готовится к выпуску эпика “Наполеон” и в настоящее время работает над “Гладиатором 2“, объяснил причину столь большого разрыва между предстоящим фильмом с Полом Мескалом и оригинальной исторической драмой “Гладиатор” с Расселом Кроу 2000 года.
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