Ридли Скотт объяснил большой разрыв между двумя "Гладиаторами"

Ридли Скотт, который готовится к выпуску эпика “Наполеон” и в настоящее время работает над “Гладиатором 2“, объяснил причину столь большого разрыва между предстоящим фильмом с Полом Мескалом и оригинальной исторической драмой “Гладиатор” с Расселом Кроу 2000 года.