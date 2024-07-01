Предвыборный мэропад: ушел в отставку глава Керчи

Мэр Керчи отправился в отставку вслед за коллегами, не справившимися с мусором. Как уже сообщал «Новый День», 26 июня глава Крыма Сергей Аксенов посетил город, остался не доволен его состоянием, объявил выговор руководству, пригрозил ему увольнением и дал срок до 15 июня на устранение всех недостатков.