Предвыборный мэропад: ушел в отставку глава Керчи

Мэр Керчи отправился в отставку вслед за коллегами, не справившимися с мусором. Как уже сообщал «Новый День», 26 июня глава Крыма Сергей Аксенов посетил город, остался не доволен его состоянием, объявил выговор руководству, пригрозил ему увольнением и дал срок до 15 июня на устранение всех недостатков.
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