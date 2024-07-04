Белоруссия стала полноправным членом ШОС

Саммит ШОС начался с подписания документов о приеме Белоруссии.фото: president.gov.by--> Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане стартовал с церемонии подписания документов о приёме Белоруссии в состав объединения.
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