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Белоруссия стала полноправным членом ШОС

Белоруссия стала полноправным членом ШОС

Саммит ШОС начался с подписания документов о приеме Белоруссии.фото: president.gov.by--> Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане стартовал с церемонии подписания документов о приёме Белоруссии в состав объединения.

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