Георгиади перепела Киркорова голосом Ротару, Азиза взлетела на зонтике, как Мэри Поппинс: шоу «Суперстар!»

Звезды 80-90-х продолжают бороться за звание «суперстара». Каждую программу выбывает один из участников, набравший наименьшее количество баллов по итогам всех недель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Получил роль Волкодава, встретил жену в очереди, проигрался в казино. Капризная фортуна Александра Бухарова
- «Инцидент связан с криминалом»: жена комментатора Романа Скворцова о трагедии с ним
- Цыганов конфликтует со Снигирь во время съемок: «Очень волнительно и непросто. Иногда можем разойтись в моменте»
Свежие комментарии