«Триумф зла»: в офисе Зеленского оценили слова Маска об уступке территорий России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал призывы американского бизнесмена Илона Маска к властям США о «нормализации отношений с Россией», а заодно и его заявления о том, что Украина должна уступить РФ территории, которые уже перешли к России в результате спецоперации и событий 2014 года.