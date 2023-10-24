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«Триумф зла»: в офисе Зеленского оценили слова Маска об уступке территорий России

«Триумф зла»: в офисе Зеленского оценили слова Маска об уступке территорий России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал призывы американского бизнесмена Илона Маска к властям США о «нормализации отношений с Россией», а заодно и его заявления о том, что Украина должна уступить РФ территории, которые уже перешли к России в результате спецоперации и событий 2014 года.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Этот Подоляк повторяет теги Байдена об очередном переустройстве мира по лекалам США. Полк инициативных прохиндеев пополняется. ИмХо.
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