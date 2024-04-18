Собянин: Бочкарев внес огромный вклад в развитие Москвы

Андрей Юрьевич внес огромный вклад в развитие города Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале пожелал успеха на новом месте работы бывшему заместителю мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву.
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