Ремонт дворов, приведение в порядок дорог, строительство и обеспечение образовательных и других бюджетных учреждений, развитие спортивной инфраструктуры, организация культурного досуга жителей — ключевые задачи в рабочей повестке спикера и депутата Думы Иркутска Евгения Стекачева.
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