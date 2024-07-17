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Евгений Стекачев — о проделанной работе на территории избирательного округа №28

Евгений Стекачев — о проделанной работе на территории избирательного округа №28

Ремонт дворов, приведение в порядок дорог, строительство и обеспечение образовательных и других бюджетных учреждений, развитие спортивной инфраструктуры, организация культурного досуга жителей — ключевые задачи в рабочей повестке спикера и депутата Думы Иркутска Евгения Стекачева.

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