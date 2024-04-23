Школьник из Смоленска стал призером олимпиады по технологии

Смоленскую область представил десятиклассник из средней школы №26 имени Пушкина Даниил Прокопов Школьник из Смоленска Даниил Прокопов стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии.
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