Популярная израильская модель умерла от анорексии в возрасте 35 лет

Модель из Израиля Карин Боуман умерла в возрасте 35 лет из-за последствий анорексии. Как сообщает сайт РИА Новости, она вела продолжительную борьбу с заболеванием, которое у нее возникло в 22 года.
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