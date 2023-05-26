Федеральное агентство новостей №1

7 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Пусть Долгов новый канал откроет, это в наше время сделать нетрудно«Общество в долгу...
  • Сергей Медведев
    А координаты этого кто даст ?Папа Римский что ли?На той стороне тоже далеко не дураки,прятать умеют.Разведка продолжа...Экипаж корвета «Б...
  • Сергей Медведев
    "Грачи","скворцы","галки" из Средней Азии прутся на просторы России целыми аулами,аилами,кишлаками.И никакая Федераль...Глава МВД Колокол...

Популярная израильская модель умерла от анорексии в возрасте 35 лет

Популярная израильская модель умерла от анорексии в возрасте 35 лет

Модель из Израиля Карин Боуман умерла в возрасте 35 лет из-за последствий анорексии. Как сообщает сайт РИА Новости, она вела продолжительную борьбу с заболеванием, которое у нее возникло в 22 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх